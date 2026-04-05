Мир в Азербайджане важен для Грузии – вице-спикер парламента

Развитие Грузии невозможно без мира в Азербайджане, и наоборот, об этом заявил вице-спикер грузинского парламента. Он напомнил, что две страны связывают важные нефте- и газопроводы.

Вице-спикер парламента Грузии Созар Субари отметил, что мир на Южном Кавказе необходим как Азербайджану, так и Грузии, передает телеканал Imedi.

Он напомнил, что страны связывают проекты, которые начались еще 30 лет назад, в их числе нефтепровод Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Эти проект обеспечивают стабильное развитие как Азербайджана, так и Грузии.

"Когда подобные проекты проходят через вашу страну, это уже означает, что многие страны заинтересованы в обеспечении мира в Грузии. Те, кто понимает геополитику, знают – без Грузии такие проекты невозможны"

– Субари

Он также отметил, что стабильность в регионе играет важное значение для энергетической безопасности Европы.