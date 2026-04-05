Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава европейской дипломатии Кая Каллас обменялись мнениями о развитии событий на Ближнем Востоке. Об этом официально сообщило министерство иностранных дел Республики Армения.
В ходе общения политики детально рассмотрели возможные пути урегулирования кризиса на Ближнем Востоке и обменялись мнениями о текущей ситуации.
Стороны также обсудили работу по реализации сотрудничества между Арменией и Евросоюзом.
Участники разговора затронули вопросы повестки дня и инициативы предстоящих визитов и мероприятий на высоком уровне. В завершение диалога Арарат Мирзоян и Кая Каллас договорились продолжать совместные усилия для обеспечения ощутимых результатов в рамках двусторонних отношений.
Арарат Мирзоян и Кая Каллас обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава европейской дипломатии Кая Каллас обменялись мнениями о развитии событий на Ближнем Востоке. Об этом официально сообщило министерство иностранных дел Республики Армения.
Вам может быть интересно