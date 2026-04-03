Армения понимает озабоченности РФ – Лавров

Глава МИД РФ заявил о том, что армянская сторона выразила понимание озабоченностей, которые озвучил российский президент на встрече с премьером Армении.
Армения с пониманием относится к тому, что выразила российская сторона в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министр Армении Никола Пашиняна, такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Армянская сторона проявила понимание к озабоченностям, высказанным Россией"
– Сергей Лавров
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва и Ереван имеют общие интересы для развития партнерства.
Теперь, по словам Лаврова, необходимо наблюдать за процессом дальнейшего взаимодействия.
"Будем смотреть, как дальше будут отношения на практике развиваться"
– Сергей Лавров