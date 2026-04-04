Дагестан начали снабжать питьевой водой

Парадоксально, но Дагестану сейчас при затоплениях и паводках больше других продуктов понадобилась чистая питьевая вода, которую начали поставлять Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Дагестан, переживший аномальный природный катаклизм с небывалыми дождями, начал получать питьевую воду для пострадавших от наводнения из Ингушетии, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"По запросу руководства республики в приоритетном порядке направили питьевую воду - уже доставлено порядка 400 тонн. На месте работают наши спасатели, задействована необходимая техника"

- Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии поблагодарил жителей республики, благотворительные фонды и общественные организации за активное участие в сборе и отправке помощи Дагестану заверив: помощь будет оказываться столько, сколько потребуется, передает "Интерфакс".

Не стала отставать и Кабардино-Балкария (КБР) – республика уже направила Дагестану 60 т питьевой воды и не намерена ограничиваться этим, заявил глава КБР Казбек Коков.

Власти КБР намерены продолжить поставки воды и продовольствия, написал Коков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в дагестанском Каспийске более 30 человек отравились питьевой водой – и следователи, и инфекционисты связывают это с прошедшими в регионе аномальными ливнями, врачи уже начали экстренную иммунизацию от гепатита.