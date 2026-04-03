Дагестанские эпидемиологи начали прививать население от гепатита

В дагестанском Каспийске более 30 человек отравились питьевой водой – и следователи, и инфекционисты связывают это с прошедшими в регионе аномальными ливнями, врачи уже начали экстренную иммунизацию от гепатита.

Тревожные сигналы сегодня начали поступать из Дагестана – после обрушившихся на регион аномальных ливней сегодня более 30 человек отравились в Каспийске. Как полагают следователи, отравление произошло из-за некачественной питьевой воды, сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану.

"Следственным отделом по Каспийску следственного управления СК России по Дагестану организована процессуальная проверка по факту обращения граждан в медицинское учреждение с признаками отравления. Предположительно, ухудшение состояния их здоровья связано с употреблением питьевой воды"

Сразу после этого тревогу забили и местные эпидемиологи: врачи уже развернули экстренную иммунизацию от гепатита, опасаясь вспышки инфекции в зонах ЧС после недавнего наводнения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пока приоритет в вакцинации отдается работникам общепита, торговли, снабжения, пищеблоков детских учреждений, жителям пунктов временного размещения и сферы ЖКХ – то есть тем, кто непосредственно в своей работе контактирует с людьми.

Что касается остального населения, то ему рекомендовано соблюдать меры личной и общественной гигиены и в случае необходимости немедленно обращаться в медицинские заведения, - добавили в Роспотребнадзоре.