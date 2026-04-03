В Чечне и Дагестане подсчитали ущерб от паводков

Сумма ущерба от паводков, обрушившихся на Дагестан и Чечню, превысит 1 миллиард рублей, и это не окончательно – СКФО ждет новая волна стихии, которая может серьезно сказаться на регионе.

В Дагестане и Чечне придется потратить больше миллиарда рублей, на то, чтобы компенсировать материальный ущерб, нанесенный регионам обильными дождями и шквалистым ветром, причем оценка пока предварительная, сообщил полпред президента в СКФО Юрий Чайка, информирует пресс-служба администрации главы Дагестана.

"Зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию нескольких субъектов РФ, а нанесенный размер материального ущерба, по предварительным оценкам, составит более 1 млрд рублей"

- Юрий Чайка

Полпред президента попросил в кратчайшие сроки подготовить и направить в правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности документы, обосновывающие причиненный материальный ущерб, - передает ТАСС.

Также Чайка попросил регионы помочь республикам восстановить жилые дома, объекты социальной и коммунальной сферы, а также промышленные объекты, поврежденные и разрушенные стихией, - добавили в пресс-службе.

А пока в Дагестане готовятся к новым паводкам - министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана уже обратилось к фермерам, призвав их ограничить выпас скота на открытых пастбищах и в поймах рек, а также заблаговременно перевести поголовье в защищенные помещения и проверить состояние водоотводных каналов и дренажных систем на полях, в садах и на виноградниках.