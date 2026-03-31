Меликов: Дагестан ждет очередная атака стихии

Дагестану вновь нужно готовиться к резкому ухудшению погоды: в ближайшее время в регионе снова ожидаются сильные дожди и резкое усиление ветра, сообщил сегодня глава республики Сергей Меликов.

В скором времени Дагестану придется пережить еще один удар стихии: в республике вновь прогнозируются обильные осадки и усиление ветра значит - нужно продолжать мероприятия превентивного характера, заявил сегодня на совещании в ситуационном центре МЧС республики с участием полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки глава региона Сергей Меликов.

"Прогнозируется массовое масштабное выпадение осадков, до 50 мм. При этом, как и в прошлые выходные, это будет сопровождаться порывами ветра 23-25 м/с и, естественно, подъемом воды в горных реках, что вызовет подъем воды в водоемах, которые находятся на равнинной части"

- Сергей Меликов

Сейчас власти региона прорабатывают решения, направленные на повышение надежности работы всей коммунальной инфраструктуры, включая предупреждающие мероприятия в зонах повышенного риска, - отметил Меликов, передает РИА Новости.

Ранее экстренное предупреждение о том, что 4-6 апреля по районам республики ожидается сильный дождь, повышение воды в реках и усиление ветра, выпустило МЧС Дагестана.

Напомним, ранее мы писали о том, что ровно неделю назад, в минувшую пятницу, 27 марта, на Дагестан обрушились мощные ливни и ураганный ветер нанесли ущерб инфраструктуре и сказались на жизни населения. По республике, в том числе и в столице, произошли подтопления, отключения электричества и воды, было частично эвакуировано население. В Махачкале был введен режим ЧС, свыше 130 населенных пунктов в республике оказались обесточены, также в нескольких районах наблюдались перебои в подаче воды.