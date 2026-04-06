Израиль атаковал мосты в Иране

В ЦАХАЛ сообщили о нанесении ударов по участкам мостов в Иране. Целями ударов стали объекты, находящиеся в столице и других городах Исламской Республики.

Израиль нанес удары по восьми участкам мостов. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 7 апреля на страницах Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в социальных сетях.

В ЦАХАЛ отметили, что через эти мосты Иран осуществлял транспортировку оружия и военной техники.

В сообщении уточняется, что эти объекты находятся в нескольких городах Исламской Республики, в том числе в столице.

"ЦАХАЛ нанес удары по 8 участкам мостов в нескольких районах, включая Тегеран, Карадж, Тебриз, Кашан и Кум. Перед ударом были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению"

– армейская пресс-служба

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля истекает крайний срок, установленный президентом США для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном. Ранее Дональд Трамп заявил, что при отсутствии соглашения США готовы будут нанести удары по электростанциям и мостам в Иране.