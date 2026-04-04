Представителям властей Армении, заявил Константин Косачев, стоит должным образом воспринимать объемы поддержки, которую Россия оказывает республике, продавая ей газ по низкой цене.

Политикам в Армении стоило бы по достоинству оценивать ту поддержку, которую страна получает от России, а именно поставки газа по низкой стоимости, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил, что текущая цена на российский газ помогает развиваться многим секторам армянской экономики, служа также как фактор для социальной и политической стабильности.

"Мне кажется, со стороны армянских политиков было бы справедливо и честно учитывать такой масштаб поддержки Армении со стороны России, а не спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики"

– Константин Косачев

Говоря о словах спикера Национального Собрания Армении Алена Симоняна, который заявил, что при повышении цен на газ Армения выйдет из ЕАЭС и прочих структур, он указал на некорректность такой поставки вопроса.

"Ведь в ходе переговоров с премьер-министром Армении Н.Пашиняном 1 апреля президент России В.В.Путин дал четкую картину нынешней ситуации: "цены на энергоносители, цены на газ в Европе зашкаливают за $600 за 1000 кубов, а Россия продает газ Армении – $177,5 доллара за 1000 кубов""

– Константин Косачев

Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что именно за счет такой ценовой реальности Армения имеет возможность развивать свою экономику и социальную сферу, причем имея существенны конкурентные преимущества.