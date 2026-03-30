Об атаке на остров Харк сообщили в Иране

Иранские СМИ публикуют информацию об ударах по стратегически важному острову Харк, который является нефтяным хабом Исламской Республики.

Нападение было совершено на иранский остров Харк, о нем сообщает агентство Mehr.

В заявлении издания говорится, что атаку осуществили вооруженные силы США и Израиля.

Уточняется также, что было нанесено в общей сложности несколько ударов, после чего были слышны взрывы.

Кроме того, по данным СМИ, атака ведется на бункеры и оборонительные сооружения на острове.

Напомним, что ранее посол ИРИ в Зимбабве Амир Хосейн Хосейни заявил о готовности Исламской Республики активизировать боевые действия против Израиля и США, если американские военные попробуют начать наземную операцию на острове Харк.

Остров Харк представляет собой краеугольный камень иранского нефтяного экспорта. На нем расположен самый крупный нефтяной терминал ИРИ.