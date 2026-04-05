В войне США против Ирана пострадали более 370 американских военных

Стало известно, сколько военных США пострадали в ходе военной операции против Ирана. С 28 февраля пострадало более 370 человек.

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) назвал число пострадавших военнослужащих в ходе конфликта с Ираном, передает CBS News.

С 28 февраля пострадали более 370 военных США, из них пятеро тяжело ранены, а около 330 человек возобновили исполнение служебных обязанностей.

Отметим, что в ночь на 7 апреля на базе в Кувейте были ранены 15 американских военнослужащих.

По сообщениям Пентагона на 4 апреля в военной операции против Ирана погибли 13 военных США, из них шесть в Кувейте, один в Саудовской Аравии.