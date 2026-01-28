Утилизация ядерных отходов в СНГ получит единый стандарт до 2030 года

Экономический совет Содружества независимых государств принял программу взаимодействия стран-участниц в области утилизации ядерного топлива и радиационно-опасных объектов. Документ рассчитан на период до 2030 года, о чем официально сообщила пресс-служба исполкома объединения СНГ.
Разработчиком инициативы выступило АО "ТВЭЛ", являющееся управляющей компанией топливного дивизиона государственной корпорации "Росатом". Именно эта компания будет отвечать за совместную работу стран СНГ и создание общих стандартов.
Работа охватит ряд ключевых сфер, включая гармонизацию законодательства, подготовку профильных кадров и развитие необходимой инфраструктуры.
Участники планируют активно обмениваться технологиями, учитывая при этом социально-экологические факторы и внедряя новые экономические механизмы.
Директор профильного направления АО "ТВЭЛ" Эдуард Никитин оценил масштаб принятых решений, выходящих за рамки сугубо производственных задач.
"Международное сотрудничество в атомной отрасли касается не только производственных проектов, но и вопросов экологии, устойчивого развития территорий"
- Эдуард Никитин
По словам руководителя направления, практическая реализация этого документа напрямую повлияет на снижение существующих угроз.
"Это позволит повысить безопасность обращения с облученным топливом и отходами, а также снизить инфраструктурные и финансовые риски вывода из эксплуатации объектов ядерного наследия"
- Эдуард Никитин
Он также выразил уверенность в положительном экономическом эффекте от выстраивания тесного сотрудничества.
"Усиление кооперации профильных организаций поможет привлечь в страны Содружества дополнительные инвестиции и передовые технологии, что несомненно будет способствовать повышению доверия к атомной энергетике"
- Эдуард Никитин