Утилизация ядерных отходов в СНГ получит единый стандарт до 2030 года

Страны СНГ утвердили план сотрудничества по безопасному обращению с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерных объектов до 2030 года.

Экономический совет Содружества независимых государств принял программу взаимодействия стран-участниц в области утилизации ядерного топлива и радиационно-опасных объектов. Документ рассчитан на период до 2030 года, о чем официально сообщила пресс-служба исполкома объединения СНГ.

Разработчиком инициативы выступило АО "ТВЭЛ", являющееся управляющей компанией топливного дивизиона государственной корпорации "Росатом". Именно эта компания будет отвечать за совместную работу стран СНГ и создание общих стандартов.

Работа охватит ряд ключевых сфер, включая гармонизацию законодательства, подготовку профильных кадров и развитие необходимой инфраструктуры.

Участники планируют активно обмениваться технологиями, учитывая при этом социально-экологические факторы и внедряя новые экономические механизмы.

Директор профильного направления АО "ТВЭЛ" Эдуард Никитин оценил масштаб принятых решений, выходящих за рамки сугубо производственных задач.

"Международное сотрудничество в атомной отрасли касается не только производственных проектов, но и вопросов экологии, устойчивого развития территорий"

- Эдуард Никитин

По словам руководителя направления, практическая реализация этого документа напрямую повлияет на снижение существующих угроз.

"Это позволит повысить безопасность обращения с облученным топливом и отходами, а также снизить инфраструктурные и финансовые риски вывода из эксплуатации объектов ядерного наследия"

- Эдуард Никитин

Он также выразил уверенность в положительном экономическом эффекте от выстраивания тесного сотрудничества.

"Усиление кооперации профильных организаций поможет привлечь в страны Содружества дополнительные инвестиции и передовые технологии, что несомненно будет способствовать повышению доверия к атомной энергетике"

- Эдуард Никитин