Упрочение связей с исламскими странами входит в число приоритетов России – Лавров

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал развитие отношений с исламскими странами одним из приоритетов внешней политики России.

Соответствующее заявление дипломат сделал на ежегодной встрече руководства Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Среди безусловных внешнеполитических приоритетов России – укрепление взаимовыгодных связей с государствами дружественной исламской цивилизации, продвижение диалога с объединяющей их Организацией исламского сотрудничества"

– Сергей Лавров

Глава МИД РФ подчеркнул, что межнациональный и межконфессиональный мир на протяжении многих веков входил в число самых важных элементов российской государственности.

Он обратил внимание на то, что ислам, как и другие традиционные религии, является неотъемлемой частью духовно-исторического и культурного наследия России.

