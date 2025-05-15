Упрочение связей с исламскими странами входит в число приоритетов России – Лавров

Укрепление связей с исламскими странами является одним из российских внешнеполитических приоритетов, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Соответствующее заявление дипломат сделал на ежегодной встрече руководства Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).
"Среди безусловных внешнеполитических приоритетов России – укрепление взаимовыгодных связей с государствами дружественной исламской цивилизации, продвижение диалога с объединяющей их Организацией исламского сотрудничества"
– Сергей Лавров
Глава МИД РФ подчеркнул, что межнациональный и межконфессиональный мир на протяжении многих веков входил в число самых важных элементов российской государственности.
Он обратил внимание на то, что ислам, как и другие традиционные религии, является неотъемлемой частью духовно-исторического и культурного наследия России.