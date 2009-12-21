Россия объединяется с ОИС в туризме и торговле

Число турпоездок между Россией и странами ОИС за 5 лет возросло на 26%. Товарооборот между Россией и странами сотрудничества вырос на 44%.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на открытии форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", заявил об увеличении турпоездок между Россией и странами ОИС.

Замглавы правительства отметил, что за последние пять лет количество туристических поездок между государствами увеличилось на 26%, а количество туристов возросло в 2,5 раза.

Хуснуллин выразил уверенность в том, что общими усилиями удастся сохранить высокий темп развития сотрудничества и в будущем.

Он также добавил, что товарооборот между Россией и ОИС вырос на 44%.