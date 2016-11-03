В Казани проходит XVI Форум "Россия-Исламский мир"

Сегодня в столице Татарстана на площадке "Казань Экспо" стартует международный экономический Форум "Россия - исламский мир: KazanForum", в рамках которого пройдут сотни событий.

В Казани сегодня стартует XVI Форум "Россия-Исламский мир", участниками и гостями которого станут представители 103 стран, а самые большие делегации на него прибыли из Малайзии, Турции, Афганистана, Туркменистана, Нигерии, ОАЭ, Сенегала и Ирана –численность каждой превышает 100 человек.

В работе Форума принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, экс-президент Туркменистана, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов, а также вице-премьеры Азербайджана, Афганистана и Узбекистана. Из числа руководящего состава РФ в Казань прибыли три российских вице-премьера - Алексей Оверчук, Виталий Савельев и Марат Хуснуллин, а также различные министры.

К участникам Форума обратился президент России Владимир Путин.

"На протяжении столетий наша многонациональная страна была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира. И сегодня, несмотря на сложную международную обстановку, мы продолжаем успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные, межрегиональные контакты"

- Владимир Путин

Татарстан – один из тех субъектов Российской Федерации, которые наиболее активно выстраивают подобные плодотворные и конструктивные отношения, и сегодня его участникам предстоит обсудить перспективы дальнейшего укрепления связей в самых разных областях, в том числе в технологической, отметил президент, подчеркнув: совместной работе по развитию цифровой финансовой системы будет посвящено заседание Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" с участием представителей Организации исламского сотрудничества.

"В этом году мы празднуем 80‑летие Победы в Великой Отечественной войне. Обращение к этой знаменательной дате найдет достойное место в деловой и культурной программе Форума. Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом. И в наши дни только вместе мы можем обеспечить устойчивое, гармоничное развитие всего мирового сообщества, эффективно противостоять таким современным угрозам безопасности, как терроризм, экстремизм, эскалация локальных конфликтов"

- Владимир Путин

Глава российского государства выразил уверенность в том, что работа Форума будет, как всегда, продуктивной, послужит углублению диалога и партнерства между нашими странами и народами, и пожелал его участникам и гостям успехов и всего самого доброго.

Россия традиционно поддерживает с исламским миром доверительные и дружеские отношения, заявил в видеобращении к участникам церемонии открытия IX форума молодых дипломатов стран ОИС в рамках Форума "Россия-Исламский мир" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отношения России и исламского мира построен на приверженности построению устойчивого многополярного миропорядка, опирающегося на общепризнанные нормы международные права, и уважении культурно-цивилизационного многообразия мира, и неприятие любых неоколониальных практик, включая односторонние ограничительные меры"

- Сергей Лавров

Всего в рамках Форума запланировано около 200 мероприятий. Его основная тема – "Цифровизация. Новая реальность". Ей посветят центральное пленарное заседание. Всего в дни форума на территории "Казань Экспо" пройдет 141 конференция по разным тематикам около 20 направлений. В частности, гости могут посетить различные сессии, экспертные советы, конференции, лекции, фестивали и другие мероприятия.

Россия и Исламский мир

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, участвующий в эти дни в форуме "Россия-Исламский мир", в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" о значении для российского государства выстраивания прочных контактов с мусульманскими государствами.

"Связи России и мусульманских государств имеют достаточно древний характер, но сейчас мы выходим на новый уровень их развития. К настоящему моменту решены вопросы доступа хозяйствующих субъектов к рынкам друг друга. Для этого было проведена большая работа со всеми заинтересованными сторонами, с участием деловых советов, помогавших государствам налаживать экономические контакты. Все мусульманские государства, какие хотели этого, наладили плотные экономические связи с Россией, и мы видим высокие темпы наращивания торговых отношений с ними. Поэтому теперь настало время для развития научно-технического направления сотрудничества", - сказал он.

"Во время заседаний, которые проводятся в Казани на это неделе, будет стоять задача развернуть наше сотрудничество в сторону научно-технического и образовательного взаимодействия с исламским миром. Сейчас это главное, технологии выходят на первый план. Нам надо показать, что мы друг для друга можем сделать много полезного. В этом плане явно увеличивается значение для России стран Залива, у которых есть средства для того, чтобы развивать самые передовые технологии. Недаром президент США Дональд Трамп первый государственный визит совершает именно в этот регион – нам стоит придерживаться той же стратегии. Собственно, мое основное выступление на KazanForum будет посвящено именно тому, как оперативно и хорошо подготовиться к первой встрече в формате Россия-арабские страны", - отметил Андрей Бакланов.

"Я выдвину инициативу, согласованную с заместителем министра иностранных дел, спецпредставителем президента Михаилом Богдановым, о проведении в рамках будущего форума встречи на арабском языке по развитию наших связей с арабскими государствами – она продемонстрирует наличие зрелого интереса у нас, в том числе у молодежи, к тесным контактам со странами Залива. На встрече будут присутствовать студенты-арабисты из ВШЭ и ряда других учреждений Москвы, из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы и арабские студенты, которые обучаются у нас, в основном в Москве и в Санкт-Петербурге. 7 мая вместе со студентами-арабистами мы обсуждали эту инициативу с представителем ЛАГ в Москве Валидом Хамидом Шилтагом, и совместно с ним озвучим ее в рамках KazanForum", - сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что мусульманские государства воспринимают сегодня Россию как друга. "В нас видят друга, располагающего большим военным и экономическим потенциалами. Обращают внимание на два момента, которые соответствуют стандартам XXI века: это наша продвинутость в энергетической сфере, главным образом в сфере ядерных технологий, где мы на первом месте находимся; и наши позиции в освоении космоса. Третье направление - это уровень развитости военно-промышленного комплекса. По этим трем направлениям мы опережаем даже США, тем более Европу, и это привлекает интерес мусульманских государств к России", - заключил Андрей Бакланов.