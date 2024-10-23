Какие страны примут участие в форуме "Россия – Исламский мир"?

Глава отдела департамента МИД России Колпаков рассказал об участниках предстоящего форума "Россия–Исламский мир". Мероприятие посетят представители Малайзии, Туркменистана, Азербайджана и другие.

Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим и руководитель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов станут гостями форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", рассказал глава отдела департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Константин Колпаков.

Помимо этого, мероприятие посетят член королевской семьи Катара, министр приватизации и инвестиций Пакистана, министр иностранных дел Ливии, государственный министр внешней торговли ОАЭ.

"И многие-многие другие представители. По странам это Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Гвинея-Бисау, Джибути, Йемен, Кувейт, Ливия, Малайзия, Марокко, Нигерия, Палестина, Пакистан, Туркменистан, Тунис, Турция, ЮАР и чрезвычайные и полномочные послы многих государств"

- Константин Колпаков

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что о своем участии в мероприятии заявили 74 государства и 61 регион России.

Напомним, что международный форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" состоится в столице Татарстана, Казани, с 13 по 18 мая.

Россия и исламский мир

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о современных подходах России к взаимодействию со странами исламского мира.

"С учетом текущих трендов в международных отношениях, особенно с начала активного противостояния между Москвой и Западом, значение стран исламского мира для России выросло значительно. Эти государства не подключились к антироссийским действиям Запада и во многом разделяют российский взгляд на пути переформатирования международного сообщества с целью обеспечения более справедливых и уважительных отношений между государствами и другими игроками на мировой арене", - прежде всего сказал он.

"Важно, что речь идет о полностью состоятельных в политическом и экономическом смыслах государствах. Исламский мир на Ближнем Востоке – а это весь регион, кроме Израиля – обладает огромными запасами углеводородов, от которых еще минимум 30-40 лет будет зависеть мировая экономика, включая деятельность развитых стран. В новейшей экономической повестке, связанной с редкозамельными металлами, они также среди лидеров. Значимости для России добавляет география исламского мира: многие из них расположены на наших границах или неподалеку от них. Эти страны традиционно относятся хорошо к России, как и Россия к ним", - продолжил Мурад Садыгзаде.

"Сама Россия – уникальная страна, где наряду с верующим православным большинство проживает автохтонное мусульманское население, причем его доля составляет до 20% граждан РФ. Именно эту специфику России, ее естественную предрасположенность к контактам с исламским миром и воплощает саммит в Казани. Россия развивает эти отношения достаточно прагматично, на взаимовыгодной основе, с уважением относясь к национальным интересам других государств, что резко отличает ее от стран Запада, всегда подавлявшего желание мусульманских стран развиваться", - подчеркнул востоковед.

Эксперт отметил, что позиция стран исламского мира на международной арене меняется. "Страны Ближнего Востока сегодня занимают определяющую роль в мировых делах, они становятся заменой европейским площадкам в качестве платформы для медиации между глобальными игроками. Недаром Москва и Вашингтон ведут переговоры в Эр-Рияде и Стамбуле с целью урегулирования украинского кризиса и перезапуска своих отношений. В свою очередь, Абу-Даби и Доха активны в гуманитарных акциях между Россией и Украиной", - напомнил он.

"Со всех этих точек зрения мы видим, что значение мусульманских стран очень сильно выросло, и оно в ближайшем будущем только продолжит увеличиваться в условном рейтинге ключевых государств мирового сообщества благодаря росту населения, росту экономических возможностей и обладанию важными для развития мировой экономики ресурсами", - заключил Мурад Садыгзаде.