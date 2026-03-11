Эрдоган развеял слухи о возможных досрочных выборах

В ближайшей повестке дня Турции нет каких-либо досрочных выборов, заявил сегодня после проведенного им заседания кабинета министров президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел в Анкаре заседание кабинета министров страны, после которого он выступил с обращением к нации, чтобы развеять слухи о возможных досрочных выборах, передает турецкий государственный телеканал TRT Haber.

"Я хочу, чтобы всем было известно, что ни в ближайшей политической повестке нашего правительства, ни в планах нашего народа нет досрочных или промежуточных выборов"

- Реджеп Тайип Эрдоган

У руководства страны в ближайшей повестке нет никаких выборов, еще раз заявил президент республики в своем обращении, передает ТАСС.

В стране периодически возникают слухи о необходимости проведения досрочных всеобщих выборов, и СМИ вполне обоснованно полагают, что их генерирует и распространяет основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП), лидер которой Озгюр Озель ранее объявил о планах развернуть широкомасштабную кампанию с целью проведения в стране такого плебисцита.

Что касается президентских и парламентских выборов, то они планируются в Турции в 2028 году, хотя, возможно, они пройдут и в конце 2027 года, не исключают турецкие аналитики.

Напомним, ранее мы писали о том, что экстренное заседание турецкого Кабмина под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 24 марта прошло в президентском комплексе Бештепе в Анкаре, в повестку заседания были включены вопросы эскалации на Ближнем Востоке и ее последствий для страны, а также ситуация в Ормузском проливе и на мировых энергетических рынках.