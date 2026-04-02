Россия предоставила помощь тысячам семей в Армении

РФ активно развивает проект "Россия с вами", связанный с Арменией: только за 9 месяцев помощь в виде продуктов питания и товаров для детей поступила в тысячи малообеспеченных семей, проживающих в 45 населенных пунктах страны.

Малообеспеченные семьи из Армении регулярно получают гуманитарную помощь из России – она поступает в рамках широкомасштабной гуманитарной инициативы по проекту "Россия с вами", который проводит АНО "Евразия" и Русская Гуманитарная Миссия при поддержке Россотрудничества и МО РФ, сообщила на пресс-конференции начальник Управления по связям с соотечественниками и историко-мемориальной работе Россотрудничества Елена Шлинева.

"Акция затронула более 9 тысяч семей в Армении. Она началась 31 июля 2025 года и продлилась практически 9 месяцев. Гуманитарный груз включал и продукты питания, и товары для гигиены, и детские товары"

- Елена Шлинева

Основными получателями поддержки стали многодетные семьи, а также те, в которых есть инвалиды или семьи, оставшиеся без кормильца и одинокие пожилые люди, передает Sputnik Армения.

Сейчас проект уже объединяет 120 тыс человек из 40 стран: это реальные люди, за каждым из которых – реальные истории и возможности, поведала депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

