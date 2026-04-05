США хотят сами взимать плату за проход через Ормузский пролив

В Вашингтоне рассматривают возможность самостоятельно установить плату за проход через Ормузский пролив, соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, лучше брать деньги за движение по проливу будут США, чем Иран. Он уточнил, что в этой идее нет ничего странного, так как США победили, а Иран потерпел поражение.

"Я имею в виду, что у нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату за проход"

– Дональд Трамп

Напомним, что ранее глава Госдепа Марко Рубио пообещал, что Вашингтон не допустит, чтобы Иран брал плату за проход через Ормузский пролив, заверив, что у американского президента есть несколько сценариев, как не позволить Тегерану сделать это.