Первая АЭС в Египте строится в соответствии с графиком – Москва

Процесс строительства первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа", по словам замглавы МИД РФ Георгия Борисенко, протекает в строгом соответствии с планом.

Возведение первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" укладывается в назначенные сроки, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Идет строительство первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" точно в срок, утвержденный обеими сторонами"

– Георгий Борисенко

По словам дипломата, у Москвы и Каира есть и другие планы на дальнейшее сотрудничество – они могут быть реализованы уже после запуска АЭС, пишут "Известия".

Замминистра напомнил, что создание АЭС "Эль-Дабаа" представляет собой самый крупный российско-египетский проект. Кроме того, это самая масштабная атомная стройка в мире.

Напомним, что АЭС "Эль-Дабаа" создается на берегу Средиземного моря, в провинции Матрух. Она будет расположена на расстоянии 350 км от столицы Египта Каира.