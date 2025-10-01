В Абхазию снова можно съездить по единому билету

В России с наступлением майских праздников стартуют перевозки в Абхазию и обратно по единому билету – они начнутся 30 апреля и уже доступны для покупки в кассах Российской железной дороги.

С 30 апреля для туристов, планирующих провести майские праздники в солнечной Абхазии, наземный маршрут до черноморских курортов Гагры и Пицунды станет намного удобнее и проще – его можно будет проделать по единому билету, сообщает единая транспортная дирекция Минтранса России.

"Возобновляются прямые смешанные (мультимодальные) перевозки пассажиров из регионов РФ в Абхазию и обратно. Перевозки будут осуществляться с 30 апреля по 30 сентября с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи"

Маршрут включает в себя перевозку в Сочи железнодорожным или авиатранспортом, откуда путешественники на комфортабельных автобусах будут доставлены в любой из пяти абхазских курортных городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум, передает ТАСС.

Единый билет "поезд + автобус" оформят в кассе любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК" и на сайте РЖД. Билет "самолет + автобус" - через онлайн-сервисы для покупки авиабилетов и кассы транспортно-туристических агентств, говорится в сообщении.

Пассажиров приятно удивят и цены автобусной части маршрута – так, поездка из Сочи в Гагру обойдется всего в 824 рубля, в Пицунду – в 910 рублей, в Гудауту – в 956 рублей, в Новый Афон чуть дороже – в 1052 рубля, а в столицу Абхазии Сухум – в 1132 рубля.

Прямые мультимодальные перевозки пассажиров уже стартовали на горные курорты Приэльбрусья, в Домбай, Архыз и Шерегеш, а также на побережье Балтийского моря в Калининградской области, в города Вологодской области и Удмуртии, добавили в ведомстве.

Билеты на курортный сезон 2026 года уже поступили в билетные кассы, сообщается на официальном сайте Минтранса.