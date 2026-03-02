Арестованные в Иране граждане Франции возвращаются на родину

Эммануэль Макрон сообщил об освобождении в Иране двух граждан Франции. Последние годы они находились за решеткой.

Иран освободил двух граждан Франции, находившихся в тюрьме на протяжении 3,5 лет. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях президент Франции Эммануэль Макрон.

Он отметил, что Сесиль Колер и Жак Пари свободны и сейчас направляются во Францию.

"Это стало огромным облегчением для всех, особенно для их семей"

– Эммануэль Макрон 

Он также поблагодарил власти Омана за посреднические усилия, а также госслужбы и граждан, которые неустанно работали над их освобождением и возвращением домой.

По данным агентства IRNA, власти Ирана освободили Колер и Пари в обмен на освобождение гражданки Ирана Махдие Эсфандиари и отзыв иска из Международного суда ООН.

Напомним, Сесиль Колер и Жак Пари были арестованы в Исламской Республике в мае 2022 года. Иран обвинил их в шпионаже и работе на спецслужбы, а также в заговоре с целью свержения режима.

Вам может быть интересно

