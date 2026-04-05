Сотни учебных заведений Ирана пострадали в войне с США и Израилем

Сотни учебных заведений Ирана пострадали в войне с США и Израилем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько сотен учебных заведений в Исламской Республике попали под удары США и Израиля в ходе нынешнего военного конфликта.

С начала американо-израильской войны против Ирана сотни образовательных учреждений в Исламской Республике получили повреждения при атаках США и Израиля, такие данные приводит Министерство образования Ирана.

По информации ведомства, пострадали в общей сложности 750 учебных заведений.

Кроме того, в ходе войны были убиты десятки педагогов и сотни учащихся: жертвами боевых действий стали 60 преподавателей и 250 учеников.

Также более двух сотен человек, а именно 210 учеников и учителей, попали в больницы: они получили травмы разной степени тяжести.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
