Сотни учебных заведений Ирана пострадали в войне с США и Израилем

Несколько сотен учебных заведений в Исламской Республике попали под удары США и Израиля в ходе нынешнего военного конфликта.

С начала американо-израильской войны против Ирана сотни образовательных учреждений в Исламской Республике получили повреждения при атаках США и Израиля, такие данные приводит Министерство образования Ирана.

По информации ведомства, пострадали в общей сложности 750 учебных заведений.

Кроме того, в ходе войны были убиты десятки педагогов и сотни учащихся: жертвами боевых действий стали 60 преподавателей и 250 учеников.

Также более двух сотен человек, а именно 210 учеников и учителей, попали в больницы: они получили травмы разной степени тяжести.