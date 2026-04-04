Трамп намекнул на новый удар по Ирану завтра ночью

Президент США Дональд Трамп сделал заявление, из которого следует, что очередной мощный удар по Ирану может быть нанесен уже в ночь на среду.

Американский президент Дональд Трамп дал понять, что новая масштабная атака на США может быть осуществлена следующей ночью.

Глава государства, говоря об Иране, выразил мнение, что вся страна может быть устранена буквально в течение одной ночи.

"И это может быть завтрашняя ночь"

– Дональд Трамп

Говоря о сроках продления ультиматума для Ирана, американский президент сначала исключил такую возможность, а затем назвал ее "крайне маловероятной", пояснив, что Тегеран имел достаточно времени, чтобы согласиться на него.

Кроме того, Трамп уточнил, что перемирия на данный момент не ожидается, так как принять решение о прекращении огня может только он сам, а он пока такого заявления не делал.