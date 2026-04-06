Израиль согласился на перемирие с Ираном

В Израиле выразили поддержку решению США о двухнедельном перемирии с Ираном. Также, отметил Нетаньяху, Израиль поддерживает американские усилия, направленные на то, чтобы Иран более не был угрозой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление в связи с заключенным минувшей ночью перемирием между США и Ираном, пишет The Times of Israel.

Прежде всего израильский премьер подчеркнул, что США заверили Израиль в приверженности достижению совместных целей в ходе предстоящих ирано-американских переговоров.

Также Нетаньяху объявил о поддержке текущего решения главы Белого дома Дональда Трампа.

"Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели при условии немедленного открытия Ираном Ормузского пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона"

– Биньямин Нетаньяху

Он заявил о поддержке Израилем усилий Соединенных Штатов, призванных нейтрализовать "угрозы Ирана" – ядерную, ракетную, террористическую.