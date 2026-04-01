Папа Римский заявил о неприемлемости угроз об уничтожении Ирана

Папа Римский Лев XIV назвал угрозы Дональда Трампа об уничтожении иранской нации неприемлемыми и призвал стороны к миру.

Угрозы в адрес народа Ирана совершенно неприемлемы, такое заявление сделал Папа Римский Лев XIV.

Так он прокомментировал недавние слова американского президента Дональда Трампа о том, что во вторник вечером умрет целая цивилизация Ирана.

"Сегодня, как мы все знаем, в адрес всего народа Ирана поступила угроза. Это совершенно неприемлемо!"

— Лев XIV

Он отметил, что это вопрос не просто международного права, но вопрос, который относится к морали и касается в целом блага народа.

Также Папа Римский заявил о том, что война ни к чему хорошему не приведет и призвал стороны к диалогу для скорейшего установления мира.