Вестник Кавказа

Самострой нашли в русле реки в Махачкале

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Незаконно возведенные в русле реки постройки в Махачкале могли стать причиной обрушения трехэтажного дома при подтоплении.

Построенные без разрешения в русле реке Тарнаирки здания обнаружила мэрия Махачкалы на выездном обследовании, рассказал замглавы столицы Дагестана Тимур Галбацов.

По его словам, в общей сложности были проверены около двух-трех километров территории, в результате были определены основные проблемные участки.

"Установлено, что на отдельных участках русла расположены самовольные постройки – индивидуальные жилые дома, возведенные с нарушениями, препятствующие естественному течению воды и создающие риск подтоплений"

– Тимур Галбацов

Чиновник отметил, что были найдены и элементы инженерных коммуникаций и капитальных строений, в том числе и шахты, в которых находился мусор, как строительный, так и природный.

В территории для обследования попал и отрезок по улице Айвазовского, где ранее обрушился дом высотой в три этажа. Как уточнил вице-мэр, из-за указанных выше проблем русло реки изменилось, и вода подмыла почву под домов, который в итоге развалился.

Сейчас власти планируют увеличить объем русла, воду частично увести через особый канал.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.