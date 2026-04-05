Самострой нашли в русле реки в Махачкале

Незаконно возведенные в русле реки постройки в Махачкале могли стать причиной обрушения трехэтажного дома при подтоплении.

Построенные без разрешения в русле реке Тарнаирки здания обнаружила мэрия Махачкалы на выездном обследовании, рассказал замглавы столицы Дагестана Тимур Галбацов.

По его словам, в общей сложности были проверены около двух-трех километров территории, в результате были определены основные проблемные участки.

"Установлено, что на отдельных участках русла расположены самовольные постройки – индивидуальные жилые дома, возведенные с нарушениями, препятствующие естественному течению воды и создающие риск подтоплений"

– Тимур Галбацов

Чиновник отметил, что были найдены и элементы инженерных коммуникаций и капитальных строений, в том числе и шахты, в которых находился мусор, как строительный, так и природный.

В территории для обследования попал и отрезок по улице Айвазовского, где ранее обрушился дом высотой в три этажа. Как уточнил вице-мэр, из-за указанных выше проблем русло реки изменилось, и вода подмыла почву под домов, который в итоге развалился.

Сейчас власти планируют увеличить объем русла, воду частично увести через особый канал.