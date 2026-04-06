Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на территории Дагестана, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Уточняется, что это было сделано по указанию президента РФ Владимира Путина в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

Возглавил комиссию министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, сообщила пресс-служба.

Осуществлять организационную работу комиссии будет также глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Согласно распоряжению, в состав комиссии включены представители Минтруда, Минфина, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минстроя, Минсельхоза, Минпросвещения, Минцифры, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии и других государственных ведомств.