Путин поручил оказать помощь пострадавшим от паводков в Дагестане

Президент РФ заслушал доклады о ситуации в Дагестане, поручил помочь пострадавшим от паводков жителям региона и созвал спецсовещание.

Президент России Владимир Путин по телефону заслушал оперативные доклады главы МЧС РФ Александра Куренкова и руководителя Республики Дагестан Сергея Меликова о текущей обстановке. Предметом разговора стали последствия обрушившейся на регион непогоды и принимаемые экстренными службами меры реагирования. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

​В ходе обсуждения президент поручил незамедлительно оказать всю необходимую помощь жителям региона, пострадавшим от паводков. По итогам разговора глава государства также назначил на 7 апреля специальное совещание для комплексного обсуждения ситуации на местах и координации дальнейших действий восстановительных бригад и властей.

"Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям. Также президент поручил завтра созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств с тем, чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане"

- Дмитрий Песков

Напомним, ранее на Дагестан обрушились мощные ливни и ураганный ветер, которые нанесли серьезный ущерб инфраструктуре и негативно сказались на жизни населения. По всей республике, в том числе и в столице, произошли масштабные подтопления, отключения электричества и воды. Из-за угрозы безопасности было частично эвакуировано население.

​В Махачкале властями был введен режим ЧС. Из-за разгула стихии свыше 130 населенных пунктов в республике оказались обесточены, также в нескольких районах наблюдались острые перебои в подаче питьевой воды. Коммунальные службы региона переведены на усиленный режим работы