Трамп продолжит оказывать давление на Иран – СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет и дальше продолжить оказывать "максимальное давление" на Тегеран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что его публичные комментарии относительно этого озвучиваются с целью как можно яснее выразить цели Вашингтона в этом конфликте.

"Он планирует продолжить оказывать максимальное давление на Иран, и его публичные комментарии направлены на демонстрацию того, чтобы продемонстрировать, каким агрессивным он может быть"

– источник

Тем не менее, согласно источнику, окончательного решения о том, как будут действовать США в случае, если Иран не пойдет на сделку, еще принято не было.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что "иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование", но сам бы он этого не хотел.