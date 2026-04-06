Пакистан готов поддержать Саудовскую Аравию в конфликте с Ираном – СМИ

В Пакистане допускают присоединение страны к противостоянию с Ираном. По данным источников, это случится в случае обострения конфликта.

Пакистан поддержит Саудовскую Аравию в случае эскалации войны с Ираном. Об этом сообщил источник в пакистанской службе безопасности.

Он отметил, что это предусмотрено соглашением о стратегической обороне, подписанном Пакистаном и Саудовской Аравией в 2025 году, передает Al Arabiya.

Согласно данному документу, агрессия против любой из стран будет рассматриваться как агрессия против обеих.

В армии Пакистана осудили продолжающиеся ответные удары Ирана по Саудовской Аравии, назвав их эскалацией, которая подрывает мирные усилия.

Пакистанские военные также обратили внимание на то, что продолжение атак может привести к закрытию всех возможностей для посредничества.

По словам источников, усилия Пакистана по содействию американо-иранским переговорам продолжаются. Они подчеркнули, что в последние недели Исламабад выступал качестве главного посредника между Вашингтоном и Тегераном для выработки предложений, однако компромисса пока достичь не удалось, передает агентство Reuters.

Источник в пакистанской службе безопасности поведал, что они поддерживают связь с Ираном и призывают его вступить в переговоры без предварительных условий, однако Исламская Республика занимает жесткую позицию в данном вопросе.