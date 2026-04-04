Дербентские села спасли от разгула стихии

Сотрудникам коммунальных служб Дербентского района Дагестана совместно со спасателями удалось ликвидировать прорыв на Самур-Дербентском канале, предотвратив дальнейшее подтопление сел Джалган и Хазар, сообщили в администрации района.

"Работникам администрации удалось успешно ликвидировать последствия прорыва… Благодаря их усилиям прорыв канала был оперативно локализован и устранен, что предотвратило дальнейшее затопление населенных пунктов Джалган и Хазар"

Для устранения аварии было задействовано семь единиц мощной специализированной техники, также коммунальщики восстановили дорожное полотно, разрушенное водными потоками, передает ТАСС.

Администрация применяет все возможные меры по ликвидации последствий стихии для инфраструктуры пострадавших сел, - добавили в администрации района.

Напомним, ранее мы писали: в ночь на воскресенье на Дагестан снова обрушилась непогода. Подтоплены территории, в том числе федеральная трасса, в ряде районов аварийно отключено электроснабжение, введен режим ЧС на отдельных территориях.

В МЧС РФ сообщили о намерении направить дополнительные силы в Дагестан для ликвидации последствий паводка. Уточняется, что в республику прибудут 40 специалистов. К борьбе с последствиями паводка также подключат дополнительно шесть единиц техники и пять плавательных средств. Паводковую обстановку в республике продолжает мониторить авиация министерства.