США не повредили инфраструктуру острова Харк – СМИ

Вся стратегически важная инфраструктура и нефтяные объекты острова Харк работают в штатном режиме, несмотря на атаку США, информируют СМИ.

Нефтяные объекты и инфраструктура на острове Харк у побережья Ирана не были повреждены в результате атаки Соединенных Штатов, пишет агентство Merh со ссылкой на источники.

Согласно публикации, после массированной американской бомбардировки на острове все работает штатно.

Без сбоев также работают все причалы и полностью функционирует транспортная сеть.

Как уточняет агентство, все компетентные органы находятся в "полной готовности и контролируют ситуацию" на острове.

Напомним, ранее стало известно, что ВВС США нанесли серию ударов по 50 целям на иранском острове Харк.