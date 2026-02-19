Медицинская эвакуация из Газы приостановлена – ВОЗ

ВОЗ приостановила вывоз жителей сектора Газы для получения медицинской помощи в связи с гибелью в секторе одного из сотрудников организации.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о решение с сегодняшнего дня приостановить медицинскую эвакуацию из сектора Газа в связи с гибелью сотрудника.

"ВОЗ с прискорбием подтверждает, что сегодня в результате инцидента, связанного с безопасностью, в секторе Газа был убит человек, работавший по контракту с организацией и оказывавший ей услуги. <...> После инцидента ВОЗ приостановила сегодняшнюю медицинскую эвакуацию пациентов из Газы"

– глава ВОЗ

В сообщении говорится, что вывоз пациентов через КПП "Рафах" в Египет останется приостановленным "до дальнейшего уведомления".

Гебрейесус добавил, что соответствующие органы проведут расследование инцидента, в результате которого в Газе погиб сотрудник международной организации.

