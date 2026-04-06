Культурный центр имени Гейдара Алиева построят в Тбилиси

В столице Грузии собираются возвести Культурный центр имени Гейдара Алиева. Он будет располагаться в историческом районе города.

В Тбилиси возведут Культурный центр имени Гейдара Алиева. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

В связи с этим территории, на которой появится центр, правительством Грузии был присвоен статус "необходимой для общественных нужд".

Благодаря приказу, подписанному главой Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили, Компания по управлению и развитию активов получит право на экспроприацию, что позволяет государству изымать имущество в обмен на предварительную компенсацию.

Основное здание центра будет располагаться на площади 5380 кв метров. В нем оборудуют концертный зал, детский театр и другие пространства.

Как отмечается, центр рассматривается как платформа для регионального сотрудничества и опирается на исторические отношения между Грузией и Азербайджаном.