Ильхам Алиев проводит переговоры с властями Грузии

В Тбилиси в рамках государственного визита состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

Встреча президентов прошла в формате один на один. По окончании встречи азербайджанский лидер оставил запись в памятной книге.

Стороны обсудили высокий уровень стратегического партнерства. Кавелашвили отметил, что многостороннее развитие партнерства двух стран является приоритетом для Грузии.

Президенты Грузии и Азербайджана подчеркнули важное значение поддержания стабильности и мира в регионе на фоне продолжающихся геополитических процессов, когда международный порядок претерпевает фундаментальные изменения.

В рамках госвизита в Тбилиси Ильхам Алиев в понедельник также встретится с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе.

Диалог Баку и Тбилиси

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил высокую значимость визита Ильхама Алиева в Тбилиси с точки зрения развития грузино-азербайджанского сотрудничества.

"Отношения Азербайджана и Грузии – очень-очень теплые, хорошие, дружеские, конструктивные. Для Грузии сохранение таких связей с Азербайджаном имеет экзистенциальное значение, и мы рады, что власти двух стран регулярно обмениваются визитами: глава нашего государства, премьер-министр Ираклий Кобахидзе ездит в Баку, а сегодня президент Ильхам Алиев прибыл в Тбилиси", - прежде всего сказал он.

"В последнее время на передний план нашего сотрудничества с Азербайджаном вышел международный транспортный проект "Срединный коридор", в развитии и расширении которого заинтересованы оба государства. Традиционно на повестке дня энергетические вопросы. Сейчас же, в связи с войной в Иране, что как нельзя близко от нашего региона, появилась новая тема для переговоров – как совместно реагировать на эти события и обеспечивать свою безопасность. Так что властям Грузии есть о чем поговорить с Ильхамом Алиевым сегодня, и это очень важный визит", - продолжил Петре Мамрадзе.

"Грузию с Азербайджаном объединяют очень большие интересы по развитию нашего региона. Страны связаны сегодня множеством трансграничных объектов, включая трубопроводы "Баку-Тбилиси-Джейхан" и "Баку-Тбилиси-Эрзурум" и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс", и постоянным транзитом грузоперевозок, часть идет из Азербайджана через Грузию в Турцию, а часть перегружается на корабли в наших портах Поти и Батуми. Сейчас, учитывая начало торговли Азербайджана с Арменией через Грузию, количество наших связей только возросло", - подчеркнул руководитель Института стратегии управления.