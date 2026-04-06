Эрдоган осудил теракт возле консульства Израиля в Турции

Турецкий лидер пообещал продолжит борьбу со всеми видами терроризма. Он отметил, что осуждает сегодняшнюю атаку на израильское консульство, в результате которой получили ранения несколько человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил попытку террористической атаки у консульства Израиля, произошедшую днем 7 апреля в Стамбуле. Об этом пишут местные СМИ.

"Прежде всего, хочу, чтобы было известно, что мы осуждаем предательскую атаку, произошедшую сегодня днем в Бешикташе, Стамбуле, которая была успешно предотвращена благодаря героическим действиям наших сил безопасности"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов сумели нейтрализовать трех террористов.

"В ходе этого подлого террористического акта были нейтрализованы три террориста – один погиб, двое ранены, а при вмешательстве два наших героя-полицейских получили легкие ранения. По поводу атаки прокуратура Стамбула, а также полиция и разведывательные подразделения начали необходимые расследования незамедлительно"

– глава турецкого государства

Он добавил, что Анкара продолжит борьбу со всеми видами терроризма и не позволит подлым, заранее спланированным провокациям подрывать атмосферу безопасности в Турции.

Ранее сообщалось, что в результате операции против террористов в Стамбуле получили ранения двое полицейских.