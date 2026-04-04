Неизвестные напали на генконсульство Израиля в Стамбуле – СМИ

Генеральное консульство Израиля, расположенное в Стамбуле, подверглось нападению: его обстреляли неизвестные в камуфляже.

Нападение было совершено на израильское генеральное консульство в Стамбуле, передают турецкие СМИ со ссылкой на полицию.

Сообщается, что злоумышленников было трое, они были в камуфляже. Преступники начали стрелять по зданию диппредставительства, используя автоматическое оружие. Однако они были оперативно ликвидированы.

Среди турецких полицейских есть раненые – пострадали двое стражей порядка.

Позже губернатор Стамбула уточнил, что правоохранители получили легкие ранения. При этом, уточнил он,. был ликвидирован только один из нападавших, остальные двое были ранены и задержаны.

Напомним, что генконсульство Израиля расположено в деловом районе Левент. Оно не работает на протяжении долгого времени, но само здание находится под охраной полиции.