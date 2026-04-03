Израиль намерен воевать с Ираном еще несколько недель – СМИ

Армия Израиля готовится воевать с Ираном еще несколько недель. В еврейском государстве планируют нанести удары по экономической системе Исламской Республики.

Израиль готовится к тому, что военный конфликт с Ираном будет продолжаться еще две недели. Об этом сообщают израильские СМИ.

По данным телеканала Kan 11, еврейское государство ожидает, что Соединенные Штаты примут решительные меры в ответ на инцидент со сбитым американским истребителем.

Как отмечается, в настоящее время Израиль готовится к возможному продлению военных действий. Так, обмен офицерами ВВС и ВМС, который был запланирован на ближайшие десять дней, перенесли. Кроме того, пройдут в особом режиме церемонии в День памяти жертв Холокоста, День поминовения и День независимости.

Источники в израильских спецслужбах обращают внимание на то, что следующие атаки будут совершены на экономическую систему Ирана. Под ударами окажутся мосты и объекты энергетического и нефтяного секторов.

Напомним, США и Израиль начали военную кампанию против Ирана в конце февраля. В ходе этой кампании они наносят удары по объектам, расположенным в крупнейших городах Исламской Республики. В ответ Иран атакует территорию Израиля и американские военные базы в странах Ближнего Востока.