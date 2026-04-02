США предложили Ирану двухдневное перемирие

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько дней назад представители США через посредников передали Ирану предложение о перемирии. Исламская Республика решила его проигнорировать.

Соединенные Штаты обратились к Ирану с предложением о 48-часовом перемирии. Об этом сообщил информированный источник.

По его словам, это произошло в четверг, 2 апреля. Источник отметил, что Исламская Республика решила оставить предложение США без письменного ответа и нанесла удары по объектам в странах Ближнего Востока, передает агентство Fars.

"США через одну из дружественных стран 2 апреля выдвинули предложение о прекращении огня на 48 часов. Ответ Ирана на это предложение был сделан не в письменной форме, а на поле боя – продолжением тяжелых атак"

– агентство Fars

Издание отмечает, что США предложили Ирану перемирие из-за осложнения ситуации на Ближнем Востоке и появления серьезных проблем у американских военных.

