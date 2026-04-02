КТЖ ввела новые пассажирские вагоны в состав Астана - Омск

Казахстанский национальный перевозчик, компания "Казахстан темир жолы", ввела в состав международного поезда Астана – Омск новые пассажирские вагоны, оборудованные по последнему слову техники.

В международном пассажирском составе Астана – Омск, следующем в Россию со станции "Нурлы жол" столицы Казахстана, появились новые пассажирские вагоны 45 модели RWS Wagon, сообщили в пресс-службе казахстанского национального перевозчика, компании "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги").

"Ведется системная работа по обновлению и модернизации пассажирского вагонного парка: это стратегический приоритет нашей компании. Обновленный состав запускается на маршруте "Астана – Омск". Эти изменения станут значимым этапом в развитии международного транспортного сообщения"

- председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Дияр Нусипкожанов

Казахстанским железнодорожникам есть чем гордиться: вагоны новой серии полностью безопасны, энергоэффективны и максимально комфортны, Их интерьер выполнен из износостойких материалов, в них установлены системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, трансформируемые спальные места, USB-порты и розетки 220 В, Wi-Fi, биотуалеты и современная теплоизоляция, говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Обновленный поезд будет курсировать трижды в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям. В составе восемь новых вагонов - купейные и плацкартные, они рассчитаны на перевозку более 300 пассажиров. Есть в них и специальные места для людей с особыми потребностями.