США помогут со скоплением судов в Ормузском проливе – Трамп

Вашингтон поможет разобраться со скоплением судов в Ормузском проливе, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, опубликовав соответствующий пост в соцсети Truth Social.

Он уточнил, что впереди, на фоне заключения соглашения о прекращении огня на две недели, "будет много позитивных действий".

"Соединенные Штаты Америки помогут со скоплением судов в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги"

– Дональд Трамп

США будут "находится рядом", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо, когда движение по Ормузскому проливу будет восстановлено и "мы загрузим самые разные поставки", подчеркнул американский президент.