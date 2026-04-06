Россия хочет усилить боевой потенциал сил ОДКБ

Посол РФ в Минске провел встречу с генсеком ОДКБ. На встрече обсуждался целый ряд вопросов, в том числе актуальные аспекты взаимодействия в рамках организации.

Россия в рамках своего председательства в ОДКБ намерена сделать акцент на наращивании боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов на прошедшей в Минске встрече с генсеком организации Таалатбеком Масадыковым.

В сообщении, опубликованном на сайте российского посольства в РБ, сказано, что стороны подробно поговорили об актуальных аспектах взаимодействия в рамках ОДКБ. Акцент был сделан на укрепление союзнических связей и совершенствование системы коллективной безопасности, а также комплексное противодействие новым вызовам и угрозам в Евразии.

"Рассмотрены вопросы, связанные с координацией работы по реализации приоритетов председательства России в организации в 2026 году. Особый упор сделан на роли ОДКБ в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, углублении практического взаимодействия с заинтересованными государствами региона и конструктивно настроенными международными организациями"

– российское посольство

Как отметили в диппредставительстве, в ходе встречи Грызлов обратил внимание на то, что Москва в рамках своего председательства сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия в рамках ОДКБ.

"Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ в соответствии с характером текущих и потенциальных вызовов и с учётом опыта современных вооруженных конфликтов. Отдельное внимание уделим вопросам сотрудничества в сфере защиты от биологических угроз, а также информационной безопасности"

– руководитель российской дипмиссии