МИД Азербайджана решительно осудил нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило решительное осуждение в связи с совершенным недавно нападением участников акции протеста на посольство ОАЭ в сирийском Дамаске. Соответствующее сообщение размещено на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети.

В нем обращается внимание на неприемлемость актов насилия против дипломатических миссий: такие деяния представляют собой открытое нарушение норм международного права, в том числе Венской конвенции о дипотношениях, гарантирующей безопасность как персонала, так и помещений.

"Мы приветствуем заявление сирийских властей и их обязательство принять все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности"

– МИД Азербайджана

Напомним, что ранее в ходе митинга у посольства ОАЭ в Дамаске несколько человек предприняли попытку атаковать здание дипмиссии. Кроме того, были совершены акты вандализма, злоумышленники также пытались незаконно пробраться на территорию посольства. Власти Сирии осудили ЧП и заверили в привлечении виновных к ответственности.