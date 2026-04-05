Молодежь Ирана призвали "живой цепью" защитить электростанции

Власти Ирана призвал молодых жителей страны принять участие в спасении страны и организовать акцию в формате "живой цепи" вокруг энергообъектов, которые могут оказаться под ударом США.

Иранские власти обратились к молодому поколению с призывом помочь защитить энергетические объекты от атаки со стороны США, соответствующее заявление сделал замглавы министерства по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими.

По словам чиновника, молодежи нужно встать "живой цепью" вокруг иранских электростанций на фоне угроз США уничтожить их.

"Приглашаю всех молодых людей, деятелей культуры и искусства, спортсменов и чемпионов принять участие в национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое завтра""

– Алиреза Рахими

Замминистра подчеркнул, что таким образом иранцы, невзирая на разницу убеждений и вкусов, встанут рядом, чтобы донести до мира, что атаки на общественную инфраструктуру представляют собой военное преступление.