Перемирие США и Ирана обрушило цены на нефть

Уже минувшей ночью после объявления о перемирии между США и Ираном цены на нефть резко пошли на убыль: они упали на 13-17%, стоимость нефти Brent остановилась на отметке в 91,92 доллара за баррель, WTI - 94,1 доллара за баррель.

На 3.04 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 12,6%, до $91,92 за баррель, впервые с 23 марта преодолев психологический барьер в $92. Майские фьючерсы на WTI тоже подешевели на 16,6% — до $94,1 за баррель, передает РИА Новости.

На снижении нефтяных котировок сказался и тот факт, что после объявления о прекращении огня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход судов через Ормузский пролив откроется в течение двух недель.

"В координации с иранскими вооруженными силами и с учетом существующих технических ограничений безопасный проход через Ормузский пролив станет возможен в течение двух недель"

- Аббас Аракчи

Глава иранского внешнеполитического ведомства добавил: если нападения на Иран прекратятся, вооруженные силы страны также прекратят оборонительные атаки.