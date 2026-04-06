Перемирие США и Ирана обрушило цены на нефть

Буквально сразу после объявления двухнедельного перемирия в войне Ирана с США и Израилем мировые цены на нефть резко пошли на убыль, следует из данных торгов.
На 3.04 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 12,6%, до $91,92 за баррель, впервые с 23 марта преодолев психологический барьер в $92. Майские фьючерсы на WTI тоже подешевели на 16,6% — до $94,1 за баррель, передает РИА Новости.
На снижении нефтяных котировок сказался и тот факт, что после объявления о прекращении огня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход судов через Ормузский пролив откроется в течение двух недель.
"В координации с иранскими вооруженными силами и с учетом существующих технических ограничений безопасный проход через Ормузский пролив станет возможен в течение двух недель"
- Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства добавил: если нападения на Иран прекратятся, вооруженные силы страны также прекратят оборонительные атаки.