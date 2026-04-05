Мост между Саудовской Аравией и Бахрейном закрылся

Саудовская Аравия закрыла мост, ведущий в Бахрейн, в ожидании возможных ударов США по мостам Ирана и иранских ответным атакам на мосты региона.

Мост короля Фахда, соединяющий Саудовскую Аравию и островное государство Бахрейн, закрыли из соображений безопасности, сообщает сегодня Associated Press.

Решение о временном прекращении движения по мосту приняли в Эр-Рияде. Сообщается, что лишь за последние несколько часов на Саудовской Аравией были сбиты как минимум 18 БПЛА.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп дал Ирану время на заключение сделки, обещая в ночь на среду мощную атаку на гражданскую инфраструктуру Исламской Республики.