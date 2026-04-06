США используют иранскую нефть для воздействия на Китай – СМИ

Администрация президента США рассматривает контроль над нефтяными ресурсами Ирана в качестве инструмента давления на Китай, пишут американские СМИ.

Соединенные Штаты рассматривает возможность установления контроля над нефтью Ирана как способ давления на КНР, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно публикации, администрация американского президента Дональда Трампа ставит перед собой цель ослабить экономическое влияние Китая за счет своих операций на Ближнем Востоке, в том числе, по Ирану, а также в Венесуэле.

Как утверждает Bloomberg, Китай, будучи крупным импортером нефти, в настоящее время негативно воспринимает проблемы с навигацией в Ормузском проливе.

Тем не менее, в Пекине, в целом, были готовы к развитию событий таким образом и "наращивал стратегические резервы и развивая собственную энергетику".

При этом, Китай неоднократно призывал к уважению суверенитета стран Персидского залива и выступал за нормализацию судоходства в Ормузском проливе.

