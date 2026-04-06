США используют иранскую нефть для воздействия на Китай – СМИ

Администрация президента США рассматривает контроль над нефтяными ресурсами Ирана в качестве инструмента давления на Китай, пишут американские СМИ.

Согласно публикации, администрация американского президента Дональда Трампа ставит перед собой цель ослабить экономическое влияние Китая за счет своих операций на Ближнем Востоке, в том числе, по Ирану, а также в Венесуэле.

Как утверждает Bloomberg, Китай, будучи крупным импортером нефти, в настоящее время негативно воспринимает проблемы с навигацией в Ормузском проливе.

Тем не менее, в Пекине, в целом, были готовы к развитию событий таким образом и "наращивал стратегические резервы и развивая собственную энергетику".

При этом, Китай неоднократно призывал к уважению суверенитета стран Персидского залива и выступал за нормализацию судоходства в Ормузском проливе.