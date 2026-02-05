Проект терминала аэропорта Архыз получил "добро" от Главгосэкспертизы

Главгосэкспертиза одобрила проект терминала первого в Карачаево-Черкесии аэропорта Архыз. Площадь терминала составит 25 тыс кв м.

Создание первого в КЧР аэропорта, который получит название Архыз, перешло на новый этап – проект терминала воздушной гавани получил одобрение от Главгосэкспертизы, рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

Аэропорт станет первым за всю историю региона. Он будет открыт в месте на расстоянии 40 км от столицы КЧР Черкесска.

Площадь терминала составит 25 тыс кв м. В нем будут действовать три телескопических трапа, откроется парковка, которая сможет вместить 300 машин. В аэропорту также будет доступен зал повышенной комфортности. Будут обустроены и стандартные сервисы для пассажиров.

Пропускная способность воздушной гавани будет равняться тысяча человек в час.