Хаменеи не даст оформить сделку с США в случае несоблюдения условий Ирана

В Иране сообщили, что сделка с США не состоится, если его условия не будут выполнены. Ранее Исламская Республика предложила США план по прекращению огня, который состоит из 10 пунктов.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не позволит подписать соглашение с Соединенными Штатами, если Вашингтон не примет 10 условий Тегерана. Об этом сообщил 8 апреля Али Никзад, первый вице-спикер парламента Исламской Республики.

"Если эти 10 условий не будут приняты, Верховный лидер не даст разрешения на подписание"

– Али Никзад

Накануне сообщалось, что Иран предложил США план по прекращению войны, состоящий из 10 пунктов. Среди этих пунктов – гарантия безопасности Ирана от ударов, прекращение израильских атак на "Хезболлу" и отмена всех санкций. В свою очередь, Тегеран обещает открыть Ормузский пролив.

Ранее сегодня стало известно, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. На время этого перемирия возобновится движение судов через Ормузский пролив. Ближайшие ирано-американские переговоры состоятся в столице Пакистана в ближайшую пятницу, 10 апреля.

Вам может быть интересно

