Хаменеи не даст оформить сделку с США в случае несоблюдения условий Ирана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не позволит подписать соглашение с Соединенными Штатами, если Вашингтон не примет 10 условий Тегерана. Об этом сообщил 8 апреля Али Никзад, первый вице-спикер парламента Исламской Республики.
"Если эти 10 условий не будут приняты, Верховный лидер не даст разрешения на подписание"
– Али Никзад
Накануне сообщалось, что Иран предложил США план по прекращению войны, состоящий из 10 пунктов. Среди этих пунктов – гарантия безопасности Ирана от ударов, прекращение израильских атак на "Хезболлу" и отмена всех санкций. В свою очередь, Тегеран обещает открыть Ормузский пролив.
Ранее сегодня стало известно, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. На время этого перемирия возобновится движение судов через Ормузский пролив. Ближайшие ирано-американские переговоры состоятся в столице Пакистана в ближайшую пятницу, 10 апреля.